Ein Fall für Zwei
Folge 1: Tod der Arztfrau
Nachdem Regina mit ihrem Mann, dem erfolgreichen Chirurgen Prof. Schurmann, keine Kinder bekommen konnte, und dieses Thema mit ihren 45 Jahren für sie abgeschlossen war, fanden ihre mütterlichen Instinkte einen Ausweg in der Betreuung von jungen Männern aus der Nachbarschaft, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen. Neben dem 25-jährigen Alkoholiker "Zickzack" war das beispielsweise der etwas jüngere hoch begabte Junky Martin Geltner. Tiefgreifender entwickelte sich Reginas Beziehung zu dem Senegalesen Francois César, den sie bei der Arbeit für einen Dritte-Welt-Laden kennen gelernt hat. Ihre Gefühle für den Schwarzafrikaner mit abgeschlossenem Wirtschaftsstudium waren so stark, dass sie ihrem Geliebten mit größeren Geldbeträgen unter anderem half, seine nicht ganz sauberen Exportgeschäfte mit Autos zu finanzieren. Nach Francois' Rückkehr aus Rotterdam nimmt die Tragödie ihren Lauf. Da ihr Mann das Konto inzwischen gesperrt hat, kann Regina kein Geld mehr abheben. Jedenfalls kommt es im Haus Schurmann zu einem Streit zwischen ihr und Francois, und nach einer harmlosen Handgreiflichkeit bleibt Regina am Kopf blutend regungslos liegen. Francois flieht aus dem Haus und wird dabei von Nachbar Herbert Geltner gesehen.
