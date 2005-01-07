Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Auge um Auge - Teil 2

KultKrimiStaffel 15Folge 13vom 07.01.2005
44 Min.Folge vom 07.01.2005Ab 12

Matula stößt bei seinen Recherchen auf den Baulöwen Max Sattler, der im Ruf steht, sein Vermögen mit illegalen Geschäften erworben zu haben. Hat er Brecht töten lassen, um ein Exempel zu statuieren, was mit Leuten geschieht, die ihn enttäuschen? Matula ist auf der Suche nach Beweisen für diese Theorie und entdeckt dabei Brechts Affäre mit einer verheirateten Frau. Steckt hinter dem Mord ein Eifersuchtsdrama, und der betrogene Gatte hat seinen Rivalen aus dem Weg geräumt? Während Matula daran arbeitet, die Identität der Geliebten herauszufinden, gibt es bei Lessing eine private Veränderung: Seine impulsive 23-jährige Tochter plant nach ihrem Studium in London ein Geschäft mit einem britischen Modelabel. Lessings Hoffnung, ihr diese aus seiner Sicht spleenige Idee auszureden, schwindet vollends, als er erfährt, dass Sonja sich verliebt hat und jetzt erst recht Zukunftspläne in Frankfurt schmiedet.

