Ein Fall für Zwei
Folge 2: Mord aus Liebe
Der smarte Ex-Journalist Sebastian Nordhofen hat die für einen Mann schwerste Art gewählt, sein Geld zu verdienen: Er hat reich geheiratet. Als seine nicht mehr ganz frische, dafür aber umso eifersüchtigere Frau Alexandra - die Alleinerbin des Möbelkaufhauses Schack - mit Matulas Hilfe herausfindet, dass ihr derzeitiger Lieblingsmann mehr als kollegiale Beziehungen zu der heißblütigen Vera Liesenfeld unterhält, bahnt sich die Katastrophe an. Vera spürt, dass Sebastian sie kalt abservieren will, um seinen Job als Frühstücksdirektor im Hause Schack nicht zu verlieren. Die dort zur Aufklärung von Warenschwund als "Controllerin" verdeckt arbeitende Vera droht, ihre Liaison dem "Racheengel" Alexandra zu offenbaren, um Sebastian zu ruinieren. Am nächsten Morgen wird Vera von ihrer Zugehfrau Silvia Pommer gefunden, neben ihrer Leiche der blutbeschmierte Schürhaken ihres Kamins. Als Alexandra Nordhofen wenig später wildentschlossen ihren Anwalt Dr. Lessing aufsucht, um ihre dritte Scheidung einzuleiten, wird sie Zeuge eines Anrufes aus dem Untersuchungsgefängnis. Ihr Mann braucht dringend Lessings Hilfe. Er wurde aufgrund von Zeugenaussagen festgenommen unter dem Verdacht, seine Geliebte Vera erschlagen zu haben. Alexandra reagiert mit der ganzen Wucht weiblicher Spontanität.
