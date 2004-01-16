Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Doppelgänger

KultKrimiStaffel 15Folge 3vom 16.01.2004
Doppelgänger

DoppelgängerJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 3: Doppelgänger

58 Min.Folge vom 16.01.2004Ab 12

Ohne Not brettert Josef Matula mit seinem Alfa in eine Radarfalle, rast unbeirrt weiter durch die Nacht, zieht eine Strumpfmaske über den Kopf, dringt gegen den Willen des etwa gleichaltrigen Herbert Kalisch in dessen Wohnung und prügelt lebensbedrohlich auf ihn ein. Ein Nachbar folgt Kalischs Hilfeschreien und zwingt Matula, die Flucht zu ergreifen. Dennoch grüßt er am nächsten Morgen fröhlich pfeifend sein Gesicht im Rasierspiegel und gratuliert sich selbst zum Geburtstag. Schnell vergeht Matula die Festtagsstimmung als sein Freund Kommissar Volker Grunert - der Schrecken des Rotlichtmilieus - bei ihm auftaucht, um ihn festzunehmen. Der Vorwurf des sogar von Grunert gefürchteten Staatsanwalts Fohrmann: Mordversuch an Herbert Kalisch. Das schwer verletzte Opfer habe Matula zweifelsfrei erkennen können. Fatalerweise findet Grunert auf Matulas Schreibtisch Fotos und Unterlagen, die darauf hindeuten, dass er von dem langjährigen Hehler Kalisch erpresst wurde. Matulas Motiv ist noch völlig unklar. Aber nachdem beim Haftprüfungstermin ein nach Ort und Zeit zum Tatvorwurf passendes Radarfoto von Matula in seinem Wagen auftaucht, zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen