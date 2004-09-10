Ein Fall für Zwei
Folge 8: Doppeltes Spiel
Die friedliche Idylle des Reiterhofs "Fasanerie" am Stadtrand von Frankfurt trügt: eifersüchtig beobachtet der Besitzer Gregor Hacke die vertrauliche Situation zwischen seiner attraktiven Ehefrau Britta und seinem Angestellten. Als Hacke mit Mario Freiwald allein ist, macht er dem Reitlehrer eine Szene. Aggressiv droht er Freiwald, dieser solle die Finger von seiner Frau lassen, was der langjährige Mitarbeiter Walle mitbekommt. Als Mario Freiwald nur wenige Stunden später auf einer Koppel erschossen wird, gerät Gregor Hacke unter Mordverdacht. Nicht nur der Streit sondern vor allem die Tatwaffe belasten Hacke schwer. Das Opfer wurde mit einem seltenen Schrotgewehr erschossen, das auf Gregor Hacke zugelassen ist. Der Unternehmer behauptet, ihm wäre die Waffe vor zwei Tagen gestohlen worden. Wegen zahlreicher Termine in seiner PR-Agentur hätte er bislang keine Anzeige erstatten können. Diese Aussage überzeugt Kommissar Weber nicht im Geringsten und Hacke kommt in Untersuchungshaft. Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing bittet Privatdetektiv Josef Matula um Unterstützung. Wer sonst könnte ein Motiv gehabt haben, Freiwald zu töten, der früher ein sehr erfolgreicher Springreiter in der DDR war?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick