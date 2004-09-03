Schlechte Karten für GrabowskiJetzt kostenlos streamen
Ein Fall für Zwei
Folge 7: Schlechte Karten für Grabowski
Als Max Grabowski nach drei Jahren Haft freikommt, die er wegen Körperverletzung mit Todesfolge abgesessen hat, ist er von einem Ziel getrieben: Er will seine Freundin Ute von seinem festen Vorsatz überzeugen, von nun an endlich - wie schon oft versprochen - ein solides Leben zu führen. Doch in der Kneipe, in der Ute über Jahre arbeitete, erlebt Grabowski eine herbe Enttäuschung. Seine Freundin, die von seiner Entlassung wusste, will keinen Kontakt mehr zu ihm und ist untergetaucht. Niedergeschmettert von dieser Nachricht lässt Grabowski sich auf eine Partie Poker mit dem geschickten Zocker Andreas Wieland ein. Grabowski muss mehrere Niederlagen einstecken. Provoziert von Wielands Beleidigungen rastet Grabowski schließlich aus, weil er glaubt, Wieland spiele falsch. Zwischen den beiden Kontrahenten kommt es zu einem kurzen, aber heftigen Handgemenge. Die anderen Gäste erleben, wie zuerst Wieland und nur wenige Minuten später Grabowski in schlechter Stimmung die Kneipe verlassen. Kurz darauf fallen Schüsse auf dem Baugelände hinter der Bar. Der Frührentner Koschnik, der zufällig mit seinem Hund spazieren war, findet Wieland tot auf. Seine Aussage belastet Grabowski stark, der in Panik flieht, aber schließlich gefasst wird.
