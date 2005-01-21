Ein Fall für Zwei
Folge 15: Romanze in schwarz
Bei seiner nächtlichen Fahrt auf einer Landstraße wird Klaus Grossmann von einer Polizeistreife wegen eines defekten Rücklichts gestoppt. Der Chauffeur fährt nach eigener Aussage die Freundin seines Chefs nach Hause. Doch dann machen die Polizisten eine überraschende Entdeckung: die junge Frau, die aussieht, als schlafe sie auf der Rückbank, ist tot, und dies wohl bereits seit Stunden. Grossmann behauptet, er hätte Marie Venthoff und deren Liebhaber tot in der Jagdhütte seines Arbeitgebers gefunden. Er wollte verhindern, dass die beiden zusammen gefunden werden, um Gunther Herbstfelds Familie, für die er seit Jahrzehnten tätig ist, einen Skandal zu ersparen. Herbstfelds verheirateter Sohn Raimund hatte seit Monaten ein Verhältnis mit Marie und in einem Abschiedsbrief den gemeinsamen Suizid mitgeteilt. Doch für Hauptkommissar Krüger gibt es etliche Ungereimtheiten. Raimund Herbstfeld kann sich laut kriminaltechnischer Untersuchung nicht selbst getötet haben. Hat Marie zuerst ihren Freund aus nächster Nähe erschossen und sich dann mit Gift das Leben genommen? Die Kripo glaubt nicht daran, vielmehr erscheint ihnen Tötung auf Verlangen plausibel. Aber sollte Grossmann, dessen Fingerabdrücke sich auf der Tatwaffe befinden, tatsächlich einen Mordauftrag seines Juniorchefs ausgeführt haben?
