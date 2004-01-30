Ein Fall für Zwei
Folge 5: Der Tod und die Sterne
Auf dem Gelände der Großgärtnerei Knoll kommt es nachts zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. Der angetrunkene Martin Diel will sich für das perfide Verhalten seines Chefs rächen: wutentbrannt kippt er Benzin auf dessen renovierte Jacht und will diese anzünden. Doch in letzter Sekunde kann der an Rheuma leidende Heinrich Knoll den Brandstifter stoppen. Außer sich vor Wut schlägt er mit seinem Gehstock auf Martin Diel ein. Erst Knolls Bruder Robert kann schließlich das Handgemenge beenden. Am nächsten Tag bittet Lotte Diel Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing um Hilfe. Heinrich Knoll will ihren verletzten Ehemann wegen Hausfriedensbruch und versuchter Brandstiftung verklagen. Die ganze Situation ist für sie unfassbar. Seit zwanzig Jahren arbeitet Martin in der Gärtnerei und seit zehn Jahren gab es eine Vereinbarung: wenn Knoll in Ruhestand geht, sollte Martin die Gärtnerei zu günstigen Konditionen übernehmen. Doch plötzlich hat Heinrich Knoll seinen Bruder Robert als Nachfolger auserkoren. Für ihren Mann, der nur dafür arbeitete, den Betrieb später zu übernehmen, ist eine Welt zusammengebrochen. Unabhängig von Dr. Lessings juristischer Unterstützung hofft Lotte Diel, die Anzeige durch ein Gespräch mit Knoll aus der Welt schaffen zu können. Doch Knoll erscheint nicht zu ihrer Verabredung. Stattdessen wird dieser am nächsten Morgen in der Nähe des Treffpunkts erschlagen aufgefunden, und Lotte Diel, die fatalerweise zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts war, gerät unter Mordverdacht.
