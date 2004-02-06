Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Zwei

Nebengeschäfte

KultKrimiStaffel 15Folge 6vom 06.02.2004
Nebengeschäfte

Ein Fall für Zwei

Folge 6: Nebengeschäfte

58 Min.Folge vom 06.02.2004Ab 12

Als das attraktive Fotomodell Janine Lips in der Kanzlei von Rechtsanwalt Dr. Markus Lessing auftaucht, staunt dieser nicht schlecht: Die Frau, die seinen Mandanten Simon Basse wegen Körperverletzung und versuchten schweren Menschenhandels anklagte, schlägt plötzlich einen dubiosen Deal vor: Gegen 10.000 Euro wird sie bei der morgigen Gerichtsverhandlung ihre Aussage im entscheidenden Punkt revidieren. Basse hätte sie zwar brutalst geschlagen, aber nicht gezwungen auf den Strich zu gehen, wie sie bisher behauptete. Soll Dr. Lessing in eine Falle tappen oder war ein Teil der belastenden Aussage der Zeugin tatsächlich erlogen und sein Mandant würde zu Unrecht ein höheres Strafmaß erhalten? Um die Wahrheit herauszufinden, überbringt Dr. Lessing seinem Mandanten das merkwürdige Angebot. Da der angeklagte LKW-Fahrer selbst die geforderte Summe nicht aufbringen kann, bittet er seinen Anwalt, Kontakt zu einem möglichen Geldgeber aufzunehmen.

