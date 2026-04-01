Ein Hof zum Verlieben
Folge 78: Es knallt
23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Tim glaubt, dass Oliver schuld an seiner Misere ist. Kurzerhand taucht er bei Oliver auf und konfrontiert ihn mit seiner Wut. Laura ist nach dem Zerwürfnis mit Tim am Boden zerstört. Sie stürzt sich in ihre Arbeit und muss im Fall ihres Mandanten einige Nachforschungen anstellen. Regina ist mit ihrem alljährlichen Sommerprozedere vor der Obstbau-Messe beschäftigt, als die neue PR-Leiterin ihr einen Strich durch die Rechnung macht.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn