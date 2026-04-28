Ein Hof zum Verlieben
Folge 79: Perspektivwechsel
23 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Nach der Auseinandersetzung mit Oliver will Tim noch einmal mit Laura sprechen. Nachdem Regina das Treffen mit der PR-Leiterin der Obstbau-Messe abgebrochen hat, hilft ihr Leonard beim Dreh eines guten Reels. Und Laura konfrontiert den Kläger Karl-Heinz mit einem üblen Verdacht.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn