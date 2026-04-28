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Ein Hof zum Verlieben

Perspektivwechsel

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 28.04.2026
Perspektivwechsel

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 79: Perspektivwechsel

23 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Nach der Auseinandersetzung mit Oliver will Tim noch einmal mit Laura sprechen. Nachdem Regina das Treffen mit der PR-Leiterin der Obstbau-Messe abgebrochen hat, hilft ihr Leonard beim Dreh eines guten Reels. Und Laura konfrontiert den Kläger Karl-Heinz mit einem üblen Verdacht.

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