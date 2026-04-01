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Ein Hof zum Verlieben

Falsche Schlangen

SAT.1Staffel 1Folge 83vom 30.04.2026
Falsche Schlangen

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 83: Falsche Schlangen

24 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Laura merkt, wie sehr Maja unter der Trennung von Ludwig leidet. Auch Tim schmerzt es, dass Laura und Anna sich nicht versöhnt haben. Ist eine Annäherung der Frauen möglich? Regina ist skeptisch, als Oliver mit ihr einen Plan gegen Laura ausarbeiten will. Doch da wird sie eines Besseren belehrt.

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