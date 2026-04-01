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Ein Hof zum Verlieben

Herzschmerz

SAT.1Staffel 1Folge 84vom 30.04.2026
Herzschmerz

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 84: Herzschmerz

23 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Laura und Tim genießen verliebt eine schöne Zeit zusammen. Dabei ahnen sie nicht, dass ihr Glück nur von kurzer Dauer sein wird. Anna spürt, dass Maja eine Gefahr für Ludwig bleibt, solange er in Seelingen ist. Plötzlich kann ihr Ludwigs Abreise nicht schnell genug gehen. Georg wird unterdessen von seinen Gefühlen für Henni übermannt.

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