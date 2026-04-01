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Ein Hof zum Verlieben

Fehlversuche

SAT.1Staffel 1Folge 80vom 28.04.2026
Fehlversuche

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 80: Fehlversuche

23 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

Während Laura sich von David verabschiedet, um mit Tim in eine glückliche Zukunft zu starten, versucht dieser, Anna zu einer Versöhnung mit Laura und Maja zu bewegen. Susi hofft voller Vorfreude auf eine kleine Anerkennung von Holtmann für ihr zehnjähriges Kanzlei-Jubiläum. Holtmann aber vergisst Susis großen Tag komplett.

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