Ein perfekter Mord
Folge vom 26.04.2017: Die Leiche im Sumpf
44 Min.Folge vom 26.04.2017Ab 12
An einem Samstagmorgen erhält die Polizei von Miami den verzweifelten Anruf von Leonora Diaz. Ihr Mann Henry ist nicht nach Hause gekommen, obwohl die Familie mit drei Kindern in den Urlaub aufbrechen wollte. Henry ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, dem eine Supermarktkette gehört. Seine zwei Brüder sind auch daran beteiligt, doch Henry ist der führende Kopf im Unternehmen. Die Polizei ist überzeugt, dass ein Geschäftspartner hinter seinem Verschwinden steckt. Doch als Henrys Leiche, von Krokodilen bereits halb aufgefressen, in einem Sumpfgebiet entdeckt wird, sind die Ermittler bei der Aufklärung des Falls noch keinen Schritt weiter gekommen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
