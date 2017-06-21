Ein perfekter Mord
Folge vom 21.06.2017: Vergiftete Familienbande
44 Min.Folge vom 21.06.2017Ab 12
In der Notaufnahme des Presbyterian-Krankenhauses in Dallas, Texas, ist es ruhig, bis der verzweifelte Richard Lyon mit seiner Frau Nancy auftaucht. Die attraktive 37-Jährige hat fürchterliche Schmerzen und Magenkrämpfe, doch kein Medikament zeigt Wirkung. Nach einigen Stunden fällt Nancy ins Koma, ihre Körperfunktionen setzten aus, nach fünf Tagen wird das Beatmungsgerät abgeschaltet. Die Ärzte vermuten, dass Nancy an einem toxischen Schock-Syndrom starb, doch ihr Vater Bill, ein millionenschwerer Geschäftsmann, ist anderer Meinung: Er ist überzeugt, dass Schwiegersohn Richard seine Tochter ermordet hat und erzählt der Ermittlern eine schier unglaubliche Geschichte.
