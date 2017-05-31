Ein perfekter Mord
Folge vom 31.05.2017: Ein teuflisches Liebespaar
44 Min.Folge vom 31.05.2017Ab 12
Marc van Beers und Aurore Martin aus Belgien verbringen ihre Flitterwochen auf Korsika. Nach einer großen Hochzeitsfeier haben die beiden endlich Zeit für sich. Der etwas gehemmte, aber sehr erfolgreiche Wirtschaftsprüfer aus wohlhabender Familie hatte seine schöne Frau über eine Partner-Agentur kennengelernt. Sechs Monate später wurde geheiratet. Eines Nachts machen die zwei eine Spritztour, doch der Wagen kommt von der Straße ab und stürzt über die Klippen. Wie durch ein Wunder hat Aurore nur ein paar Schrammen, Marc dagegen stirbt. Handelt es sich wirklich um einen tragischen Unfall, wie Aurore versichert, oder wurde ihr Gatte Opfer eines Mordkomplotts?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.