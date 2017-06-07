Ein perfekter Mord
Folge vom 07.06.2017: Spurlos verschwunden
44 Min.Folge vom 07.06.2017Ab 12
Unter der Sonne von Miami, Florida, arbeitet Larissa Macriello als Masseurin. Die 43-Jährige ist gerade von einer Marrakesch-Reise zurückgekommen, doch ihr Bruder Rody kann sie tagelang nicht erreichen. Die Familie macht sich Sorgen und schaltet schließlich die Polizei ein. Die Beamten unternehmen zunächst nichts, da kein begründeter Verdacht vorliegt. Doch als sie Larissas Wagen inspizieren, der intensiv nach Reinigungsmitteln und Chemikalien riecht, rufen sie sofort die Spurensicherung. Augenblicklich beginnt die Suche nach Larissa Macriello. Sie führt die Ermittler in ein Labyrinth aus Sex und Lügen zu einer erschütternden Erkenntnis.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.