Ein perfekter Mord
Folge vom 12.07.2017: Mord ohne Leiche
44 Min.Folge vom 12.07.2017Ab 12
Bruce Koklich und seine Frau Jana sind das perfekte kalifornische Paar, führen eine erfolgreiche Immobilienfirma in Long Beach und verdienen ein Vermögen. Als Managerin Jana, die Tochter eines ehemals bekannten Politikers, eines Tages nicht im Unternehmen erscheint und auch nicht zuhause anzutreffen ist, macht sich ihr Mann große Sorgen. Ein Stalker hatte Jana in letzter Zeit mehrfach am Telefon belästigt. Da sie verschwunden bleibt, ruft Bruce die Polizei. Ist die Immobilienmillionärin entführt worden? Liegt der Grund ihres Verschwindens in undurchsichtigen Machenschaften ihrer Firma, oder wurde sie Opfer eines gemeingefährlichen Mörders?
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.