Die Gier, das Geld und der TodJetzt kostenlos streamen
Ein perfekter Mord
Folge vom 19.07.2017: Die Gier, das Geld und der Tod
44 Min.Folge vom 19.07.2017Ab 12
Merna und Dennis Koula aus La Crosse, Wisconsin, sind Mitte sechzig und leben den American Dream: Dennis besitzt eine erfolgreiche Apothekenkette und arbeitet noch genauso gerne wie seine Frau, eine engagierte Lehrerin. Außerdem haben sie zwei Kinder und vier Enkel, die ihr Leben bereichern. Als Merna eines Tages nicht zum Unterricht erscheint, fährt Sohn Eric zum Haus seiner Eltern, wo er eine grauenvolle Entdeckung macht: Sein Vater liegt erschossen am Boden, seine Mutter hängt blutüberströmt über dem Arbeitstisch. Für die Beamten sieht der Tatort nach einer gezielten Hinrichtung aus. Doch wer könnte es auf die liebenswerten Großeltern abgesehen haben?
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.