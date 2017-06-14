Bis dass der Tod euch scheidet Jetzt kostenlos streamen
Ein perfekter Mord
Folge vom 14.06.2017: Bis dass der Tod euch scheidet
44 Min.Folge vom 14.06.2017Ab 12
Robert Girts ist mit Diane verheiratet und führt ein Beerdigungsinstitut in Cleveland. Da er nach Chicago fliegen muss, um seinem Bruder beim Umzug zu helfen, ist Chad White für die Firma zuständig. Als Dianes Arbeitgeber anruft, weil sie nicht zur Arbeit erschienen ist, sieht Chad im Haus der Girts nach dem Rechten und findet die 42-Jährige reglos in der Badewanne. Die Ermittler können die Todesursache nicht sofort erkennen. Ist Diane eines natürlichen Todes gestorben, war es Selbstmord oder Mord? Der Fall wird die Behörden über 20 Jahre beschäftigen und die Familie auf eine harte Probe stellen - bis sie der bitteren Wahrheit ins Auge sehen muss.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
