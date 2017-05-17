Ein perfekter Mord
Folge vom 17.05.2017: Nacht des Todes
45 Min.Folge vom 17.05.2017Ab 12
Eddie Roland, Hausmeister in West Harlem, New York, wird von einer Mieterin aus dem Schlaf gerissen, weil es aus dem Appartement über ihr tropft. Von der Feuerleiter aus kann er in die Wohnung schauen und sieht eine leblose Person auf dem Bett liegen. Die Polizei, die wenig später eintrifft, findet zwei ermordete Frauen am Tatort: Beide sind offensichtlich erwürgt worden und haben sich vor ihrem Tod heftig gewehrt. Nikki Silas und Brittany Rojas waren junge, hübsche Mädchen, die in New York als Tänzerinnen Karriere machen wollten und hart dafür arbeiteten. Doch der Traum endet gewaltsam in ihrer kleinen Wohnung in Harlem.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
