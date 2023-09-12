Update für den FamilienlandsitzJetzt kostenlos streamen
Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 12.09.2023: Update für den Familienlandsitz
44 Min.Folge vom 12.09.2023
Blue Springs in der Nähe von Kansas City ist dafür bekannt, dass man viel Haus für sein Geld bekommt. Brad und Annet haben ihr Landhaus vor allem wegen des Grundstücks von über einem Hektar gekauft, aber auch das Haus selbst ist im Inneren erstaunlich geräumig. Das Paar mag die europäische Moderne und wünscht sich von Tamara Unterstützung bei der Umsetzung. Gesagt, getan: Tamara und ihr Team lassen keinen Raum in dem atemberaubenden Anwesen unberührt, das voller Farbe und hochwertiger Details steckt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.