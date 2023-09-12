Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Villa zum Verlieben

Update für den Familienlandsitz

HGTVFolge vom 12.09.2023
Update für den Familienlandsitz

Update für den FamilienlandsitzJetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 12.09.2023: Update für den Familienlandsitz

44 Min.Folge vom 12.09.2023

Blue Springs in der Nähe von Kansas City ist dafür bekannt, dass man viel Haus für sein Geld bekommt. Brad und Annet haben ihr Landhaus vor allem wegen des Grundstücks von über einem Hektar gekauft, aber auch das Haus selbst ist im Inneren erstaunlich geräumig. Das Paar mag die europäische Moderne und wünscht sich von Tamara Unterstützung bei der Umsetzung. Gesagt, getan: Tamara und ihr Team lassen keinen Raum in dem atemberaubenden Anwesen unberührt, das voller Farbe und hochwertiger Details steckt.

Alle verfügbaren Folgen