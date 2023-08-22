Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 22.08.2023
Folge vom 22.08.2023: Ein Ausflug in die Moderne

45 Min.Folge vom 22.08.2023

Eine veraltete Villa mit Flachdach aus den 50er-Jahren braucht dringend eine Renovierung. Tamara arbeitet mit einer befreundeten Investorin zusammen, um die Immobilie von einem tristen Zustand in ein besonderes und schönes Schmuckstück im Mid-Century-Modern-Stil zu verwandeln, damit sie auf dem Markt einen guten Preis erzielt. Tamara und ihr Team enttäuschen nicht, denn sie setzen ein atemberaubend zeitloses und gleichzeitig modernes Design für die Architektur-Perle in Kansas City um.

