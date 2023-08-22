Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 22.08.2023: Großmutters Traum in Stein
43 Min.Folge vom 22.08.2023
Im hübschen Viertel Gladstone sind die Häuser mit ihren großen Grundstücken sehr begehrt und kommen dementsprechend selten auf den Markt. Tamara hat Glück: Ihr Kunde Joe ist Bauunternehmer und er möchte das massive Steinhaus seiner Großeltern in die Gegenwart bringen, sodass er es vermieten kann. Joe wünscht sich von Tamara, dass sie sich auf den 353 m² Wohnfläche auf Wohn-, Koch- und Essbereich fokussiert. Da Joes Großeltern großen Wert auf Design legten, ist es für Tamara eine große Freude, die vielen Schätze im Haus zu entdecken und in ihr modernes Innendesign mit einfließen zu lassen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.