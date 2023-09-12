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Eine Villa zum Verlieben

Mid-Century wie in Palm-Springs

HGTVFolge vom 12.09.2023
Mid-Century wie in Palm-Springs

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 12.09.2023: Mid-Century wie in Palm-Springs

44 Min.Folge vom 12.09.2023

Ein Vater wendet sich an Tamara, um für sich und seine drei Töchter ein zweites Zuhause bzw. ein Traumhaus zu gestalten, das einem Märchenschloss gleicht. Vor kurzer Zeit kaufte er das 465 m² große Anwesen mit fünf Schlafzimmern und fünf Bädern zu ...

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