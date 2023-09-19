Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 19.09.2023: Die Millionen-Dollar-Villa
45 Min.Folge vom 19.09.2023
Ryan und Reagan leben in Olathe, einem charmanten und florierenden Vorort von Kansas City. Die beiden haben ihre Villa bei einer Zwangsversteigerung günstig erstanden und stecken mitten in den Renovierungsarbeiten. Für den letzten Schliff und vor allem das Design brauchen sie jetzt aber Unterstützung von Tamara. Die massive Tudor-Villa, die an einem riesigen privaten Teich liegt, wird von Tamara und ihrem Team komplett renoviert. Atemberaubende Ausblicke rundherum und dekadente Oberflächen machen das Anwesen zu einer luxuriösen Oase für das Paar.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.