Elementary
Folge 13: Kopflos
42 Min.Ab 12
Ein Toter in einem Fass liefert Holmes und Watson den nächsten Fall. Offensichtlich ist die Mafia für die Ermordung des Mannes verantwortlich. Detective Bell ist ebenfalls an den Ermittlungen beteiligt. Für ihn ist grenzt es an einen Spießrutenlauf, ständig mit Holmes konfrontiert zu werden ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
