Folge 14: Der Nanotyrannus

42 Min.Ab 12

Watson nimmt einen alten Fall von Sherlock erneut unter die Lupe. Doug Newberg wurde vor drei Jahren in seiner Wohnung erschossen, der Mörder wurde trotz bekannter DNA nicht gefunden. Auf den Tatortbildern entdeckt Watson einen Stein, der immer noch in Newbergs Garten liegt und offenbar aus der Kreidezeit stammt. Die Untersuchung ergibt, dass darin das Fossil eines Nanotyrannus erhalten ist. Er muss geschmuggelt worden sein, doch Newberg hatte nichts mit dem Schwarzmarkt zu tun.

