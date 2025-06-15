Elementary
Folge 9: Alles Lüge?
42 Min.Ab 12
Samantha Wabash setzt einen Notruf ab, in dem sie angibt, von einem bewaffneten Mann verfolgt zu werden. Anschließend erschießt sie sich selbst. Bei dem Mann handelt es sich um Lucas Bundsch, der Samanthas Schwester Allie getötet haben soll. Er wird gefasst und unterzieht sich freiwillig einem Lügendetektortest, den er allerdings manipuliert. Holmes und Watson entdecken noch weitere Morde, die Allies Fall ähneln, und wollen den cleveren Bundsch um jeden Preis zur Strecke bringen.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
