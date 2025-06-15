Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 5
Folge 5: Schwarzes Herz

42 Min.Ab 12

Leo Banin kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben und landet im Leichenschauhaus. Holmes weiß, dass er ein Profikiller war und kurz vor seinem Tod noch jemanden umgebracht haben muss. Die ersten mutmaßlichen Opfer, die Holmes und Watson aufspüren, sind jedoch noch quicklebendig. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Grigori Andrev, Mitglied der russischen Mafia, hinter Banin her war. Lebt Andrev ebenfalls noch? Und war Banins Tod tatsächlich ein Unfall?

