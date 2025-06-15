Elementary
Folge 5: Schwarzes Herz
42 Min.Ab 12
Leo Banin kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben und landet im Leichenschauhaus. Holmes weiß, dass er ein Profikiller war und kurz vor seinem Tod noch jemanden umgebracht haben muss. Die ersten mutmaßlichen Opfer, die Holmes und Watson aufspüren, sind jedoch noch quicklebendig. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Grigori Andrev, Mitglied der russischen Mafia, hinter Banin her war. Lebt Andrev ebenfalls noch? Und war Banins Tod tatsächlich ein Unfall?
Elementary
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
Copyrights:© CBS International Television
