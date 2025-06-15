Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 3
Folge 3: Wir sind Everyone

42 Min.Ab 12

Der Staatsbedienstete Ezra Kleinfelter hat einer Journalistin geheime Informationen zugespielt. Nun suchen Holmes und Watson im Auftrag eines gewissen Mr. Mueller nach dem flüchtigen Spionageabwehrspezialisten. Nachforschungen ergeben, dass Kleinfelter bei Vanessa Hiskie abgetaucht ist und von einer Cyberaktivisten-Gruppe unterstützt wird, die sich "Everyone" nennt. Das Problem: Hiskie wurde ermordet, Kleinfelter ist tatverdächtig, und "Everyone" hat Holmes und Watson im Visier.

