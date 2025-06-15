Elementary
Folge 3: Wir sind Everyone
42 Min.Ab 12
Der Staatsbedienstete Ezra Kleinfelter hat einer Journalistin geheime Informationen zugespielt. Nun suchen Holmes und Watson im Auftrag eines gewissen Mr. Mueller nach dem flüchtigen Spionageabwehrspezialisten. Nachforschungen ergeben, dass Kleinfelter bei Vanessa Hiskie abgetaucht ist und von einer Cyberaktivisten-Gruppe unterstützt wird, die sich "Everyone" nennt. Das Problem: Hiskie wurde ermordet, Kleinfelter ist tatverdächtig, und "Everyone" hat Holmes und Watson im Visier.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
12
