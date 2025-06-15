Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

sixxStaffel 2Folge 15
Folge 15: Im Rampenlicht

42 Min.Ab 12

Die Balletttänzerin Nell Solange stirbt bei einer Generalprobe auf grausame Weise: Ihr wurde zunächst die Kehle durchgeschnitten und anschließend wurde ihr Körper zweigeteilt. Die Erstklassetänzerin Iris Lanzer steht unter Verdacht, doch Sherlock findet bald mit einer seiner unorthodoxen Methoden heraus, dass sie nicht die Täterin sein kann ... Watson sucht indes einen obdachlosen Veteranen, der laut seinem Freund entführt wurde.

sixx
