Elementary
Folge 1: London
42 Min.Ab 12
Holmes' ehemaliger Partner bei Scotland Yard, Lestrade, ist nach seiner Suspendierung vom Dienst spurlos verschwunden. Daher wird Holmes nach London gerufen, um bei der Suche nach ihm zu helfen. Er findet seinen Ex-Kollegen. Der hat allerdings eine Bitte: Holmes soll ihm bei der Aufklärung des Mordes an der Ehefrau von Lawrence Pendry helfen. Lestrade verdächtigt den Ehemann, kann ihm aber mangels Mordwaffe nichts nachweisen. Knackt Holmes das Rätsel?
