Elementary

Kampfhähne

sixxStaffel 2Folge 16
Kampfhähne

Elementary

Folge 16: Kampfhähne

42 Min.Ab 12

Sherlock und Watson werden zum Schauplatz einer tödlichen Bombenexplosion gerufen, bei der sechs Regierungsvertreter ums Leben kamen. Vor Ort erwartet die Ermittler eine Überraschung: Sie müssen mit Sherlocks unliebsamen, ehemaligen Scotland-Yard-Kollege Gareth Lestrade zusammenarbeiten. Aufgrund eines Bekennerschreibens vermuten die Ermittler einen Serientäter namens Aurelius hinter dem Anschlag. Doch Sherlock glaubt, dass jemand das Team an der Nase herumführt.

