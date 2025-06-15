Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6
Folge 6: Ein unnatürliches Arrangement

42 Min.Ab 12

Cheryl Gregson trifft in ihrer Wohnung auf einen vermummten Eindringling, der Fragen zu ihrem Mann stellt. Sie verwundet ihn mit mehreren Schüssen. In Gregsons Mailverkehr findet Holmes Post eines Fans, der immer wütender wurde, weil der Captain ihm nicht antwortete. Doch Dustin Bishop ist nicht der Maskierte, wie sich herausstellt. Als kurz darauf ein gewisser Sam Clannon in seiner Wohnung erschossen wird, weisen alle Indizien auf einen völlig anderen Zusammenhang hin ...

