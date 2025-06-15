Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Gefahr aus der Luft

sixxStaffel 2Folge 21vom 20.01.2026
Folge 21: Gefahr aus der Luft

42 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Tess Dahl aus Sherlocks Selbsthilfegruppe vermisst ihre Schwester: Paige war heroinsüchtig und Tess fürchtet, dass sie rückfällig geworden ist. Sherlock und Watson finden Paiges Leiche - offenbar musste sie sterben, weil sie Zeugin des Mordes an Zach Pillar wurde. Er arbeitete bei einer Firma, die Drohnen entwickelt. Derweil beeinträchtigt ein unangekündigter Besuch seines Bruders Mycroft das Verhältnis von Sherlock und Watson.

