Elementary
Folge 23: Spione
42 Min.Ab 12
Sherlock erfährt, dass sein Bruder Mycroft für den britischen Geheimdienst arbeitet. Das MI6 hat nun einen Auftrag für den Ermittler: Er soll sich den Mord an dem Ex-Geheimdienstmitarbeiter Arthur West näher ansehen. Er litt unter einer bipolaren Störung und hatte sich nach der Ausmusterung in New York niedergelassen. Kurz vor seinem Tod wandte er sich mit einem Fall an das MI6, doch niemand nahm ihn ernst - eine Angelegenheit ganz nach Sherlocks Geschmack.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren