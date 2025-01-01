Staffel 1Folge 1
Die Insel der Abenteuer 1Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 1: Die Insel der Abenteuer 1
26 Min.Ab 6
Die Geschwister Jack und Lucy-Ann lernen die Geschwister Philip und Dinah kennen und werden Freunde. Ihre ersten gemeinsamen Ferien gestalten sich aufregender als sie gedacht hatten. Ein Geheimtunnel und eine seltsame Insel sorgen für Hochspannung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment