Staffel 1Folge 12
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 12: Die See der Abenteuer 3
26 Min.Ab 6
Die Kinder untersuchen am nächsten Morgen die Insel. Im Inneren ist eine wunderschöne Lagune. Da kommen wieder Flugzeuge und werfen silbrigglänzende Pakete ab. Die Kinder tauchen in der Lagune und entdecken ein aufgerissenes Paket, darin sind Gewehre. Sie sind Waffenschmugglern auf die Spur gekommen. Zurück am Strand sehen sie, dass ein Boot auf sie zukommt. In allerletzter Minute tarnen sie sich mit Seetang und bleiben unentdeckt.
