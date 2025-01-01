Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die See der Abenteuer 2

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 11: Die See der Abenteuer 2

26 Min.Ab 6

Die Kinder bemerken erst am folgenden Morgen, dass Bill weg ist; der Motor des Bootes und das Funkgerät sind zerstört. Mit einem Feuer wollen sie sich bemerkbar machen. Nachts setzt ein heftiger Sturm ein, die Zelte fliegen weg. Auf der Suche nach einem Unterschlupf stürzt Philipp in eine Vogelhöhle, die durch Heidekraut völlig getarnt ist. Was für ein gutes Versteck! Doch zuerst müssen sie weiter auf sich aufmerksam machen.

