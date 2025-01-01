Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 3: Die Insel der Abenteuer 3

26 Min.Ab 6

Es führt kein Weg daran vorbei. Es wird Zeit, dass Dinah, Luca-Ann, Jack und Philip herausfinden, was der Fremde im Schilde führt. Des Rätsels Lösung scheint auf der geheimen Insel zu liegen. Heimlich chartern die vier Freunde Bills Boot und steuern "das Paradies der Vögel" an. Obwohl die Insel anscheinend unbewohnt ist, brennt im Tunnel Licht. Die vier staunen nicht schlecht, als sie feststellen, dass sie einer Bande Geldfälscher auf die Spur gekommen sind.

