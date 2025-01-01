Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Berg der Abenteuer 3

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 15: Der Berg der Abenteuer 3

26 Min.Ab 6

Die Kinder sind gefangen. Während Philipp und der Schwarze in einer Zelle festgehalten werden, können sich die anderen Drei auf der Spitze des Berges frei bewegen, aber nicht flüchten. Am Abend kommt ein Hubschrauber. Wieder soll ein Mann gezwungen werden zu springen. Der weigert sich aber so heftig, dass der Pilot nicht mitspielt. Er fordert kleine, leichtere Springer und fliegt weg. Die Kinder erschrecken: Die Männer wollen den nächsten Versuch mit Philipp durchführen.

