Staffel 1Folge 4
Das Schloss der Abenteuer 1Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 4: Das Schloss der Abenteuer 1
26 Min.Ab 12
Wer wohnt in "Woods Castle", dem unheimlichen Schloss, das selbst von den Einheimischen gemieden wird? Eigentlich wollten die vier Freunde Dinah, Lucy-Ann, Philip, Jack und ihr Kakadu Kiki nur ein letztes gemeinsames Abenteuer erleben, als sie nachts in den Wald ziehen, um eine seltene Eulenart aufzuspüren. Denn das verwaiste Geschwisterpaar Lucy-Ann und Jack soll in ein paar Tagen zu ihrem Onkel zurückkehren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment