Das Schloss der Abenteuer 1

Das Schloss der Abenteuer 1

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 4: Das Schloss der Abenteuer 1

26 Min.Ab 12

Wer wohnt in "Woods Castle", dem unheimlichen Schloss, das selbst von den Einheimischen gemieden wird? Eigentlich wollten die vier Freunde Dinah, Lucy-Ann, Philip, Jack und ihr Kakadu Kiki nur ein letztes gemeinsames Abenteuer erleben, als sie nachts in den Wald ziehen, um eine seltene Eulenart aufzuspüren. Denn das verwaiste Geschwisterpaar Lucy-Ann und Jack soll in ein paar Tagen zu ihrem Onkel zurückkehren.

