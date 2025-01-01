Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Schiff der Abenteuer 2

Enid Blyton - Abenteuerserie

Folge 17: Das Schiff der Abenteuer 2

26 Min.Ab 6

Die Kinder entdecken im Inneren eines alten Modellschiffes eine Karte. Ist sie echt? Was kann sie bedeuten? Das Flaschenschiff hieß "Andreas". Sind die Kinder etwa einem Schatz auf der Spur? Sie zerschneiden die Karte in vier Stücke und wollen sie dann entziffern lassen. So sehen die Leute, die sie um Rat fragen wollen, immer nur einen Teil der Karte. Doch Lucius' Onkel wird sofort hellhörig und misstrauisch. Er behält das Kartenstück, das ihm die Kinder gezeigt haben.

Enid Blyton - Abenteuerserie

