Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 14: Der Berg der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Als die Kinder den Berg untersuchen, sehen sie, wie der Schwarze von zwei Männern weggeführt wird. Die Kinder folgen ihnen und kommen durch einen verborgenen Felsspalt in eine Höhle. Jack steigt in einen See, berührt ein Rad, und aus der Höhe fällt eine Strickleiter herab. Die Kinder steigen auf und dringen in ein Tunnellabyrinth ein. Sie sehen merkwürdige Dinge: ein Laboratorium, fürstliche Speisesäle und einen prunkvollen Versammlungssaal. Plötzlich lässt ein Erdbeben den Berg erzittern.
