Staffel 1Folge 5
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 5: Das Schloss der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Wer ist der Fremde in der schwarzen Kutte, vor dem die zwei Geschwisterpaare Philip und Dinah, Lucy-Ann und Jack und sogar Kakadu Kiki sich im Wald so erschrecken? Und spuken wirklich Geister durch die Gegend? Fragen über Fragen beschäftigen die vier Freunde. Die größten Sorgen machen sie sich aber um Kiki, der weiterhin im Schloss "Woods Castle" vermisst wird. Obwohl Ms. Mannering die vier vor dem alten Gemäuer warnt, klettern die Kinder durch ein zerbrochenes Fenster ins Innere des Schlosses.
Enid Blyton - Abenteuerserie
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment