Staffel 1Folge 2
Die Insel der Abenteuer 2Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 2: Die Insel der Abenteuer 2
26 Min.Ab 12
Wohin führt nun der kilometerlange Tunnel auf der Insel? Handelt es sich womöglich um eine alte Schmugglerhöhle, die einen längst vergessenen Schatz verbirgt? Jack und Philip rätseln und folgen dem Hinweis ihres Kakadus Kiki, der sie direkt zu einer Geheimtür führt. Aber nicht nur dieser Geheimgang interessiert die vier Freunde, sondern auch der Mann, der Philip und Jack in der Nacht verfolgt hat. Die Kinder denken, dass Onkel Josh darin verwickelt ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Your Family Entertainment