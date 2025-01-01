Staffel 1Folge 13
Der Berg der Abenteuer 1Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 13: Der Berg der Abenteuer 1
26 Min.Ab 6
Nach vier aufregenden Abenteuern wollen Frau Mannering und Bill sichergehen: Diesmal sollen die vier Kinder ganz ungefährdete Ferien machen. Deshalb fahren alle in die Abgeschiedenheit der Bergwelt und mieten sich in einem Bauernhof ein. Doch als sie zu einer ausgedehnten Expedition auf Eseln ins Schmetterlingstal reiten wollen, nimmt ein neues Abenteuer seinen Lauf. Frau Mannering verletzt sich an der Hand. Bill bleibt bei ihr, die Kinder ziehen mit dem Hirten David allein los.
Enid Blyton - Abenteuerserie
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment