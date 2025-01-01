Staffel 1Folge 20
Der Zirkus der Abenteuer 2Jetzt kostenlos streamen
Enid Blyton - Abenteuerserie
Folge 20: Der Zirkus der Abenteuer 2
26 Min.Ab 6
Unter einem Vorwand locken Geheimagenten Bill und seine Frau aus dem Haus und überwältigen sie. Dann nehmen sie die Kinder und Gussel gefangen und bringen sie weg. Aber Jack hat Glück: Er hat in dieser Nacht Eulen beobachtet und bei seiner Rückkehr die Entführung bemerkt. Er folgt dem Tross der Entführer und Kinder bis zu einem Flughafen. Hier kann er sich im Frachtraum der Maschine verstecken und kommt so unerkannt in das Land des Prinzen. Aber er spricht die Sprache nicht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enid Blyton - Abenteuerserie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment